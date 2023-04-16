برشلونة يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام خيتافي

تعادل برشلونة للمرة الثانية على التوالي بدون أهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن تمكن خيتافي الذي يقع في منتصف الترتيب من انتزاع نقطة واحدة من متصدر الدوري في مباراة صعبة، الأحد.

ولا يزال برشلونة، الذي تعادل سلبيا مع جيرونا مطلع الأسبوع الماضي، يتقدم بفارق مريح على ريال مدريد صاحب المركز الثاني لكن التعادل قلص الفارق إلى 11 نقطة قبل تسع مباريات على نهاية الموسم.

وحاول الفريق الزائر التسجيل من فرصتين في الدقيقة 25 عندما تلقى رافينيا تمريرة أمام المرمى لكن الجناح البرازيلي شاهد تسديدته ترتد من القائم قبل أن تعود الكرة لأليخاندرو بالدي الذي سددها لترتد من اطار المرمى.

لكن في ظل غياب لاعبين مصابين مثل بيدري وعثمان ديمبلي، وهما الثنائي الأكثر ابداعا بشكل أساسي هذا الموسم، كان برشلونة بعيدا عن التميز هجوميا على الرغم من سيطرته على الكرة بينما لم تكن تمريرات لاعبيه مميزة.

وفي الشوط الثاني، لعب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وهداف الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفا، ضربة رأس بينما تصدى ديفيد سوريا حارس خيتافي لمحاولة رافينيا ببراعة.

وفي الناحية الأخرى، كاد خيتافي ان يخطف النقاط الثلاث بهجمة مرتدة في الدقيقة 87 عندما وصلت الكرة إلى بورخا مايورال لكن تسديدة المهاجم من مسافة قريبة ذهبت بعيدا عن القائم.

وسيستضيف برشلونة في الجولة المقبلة أتليتيكو مدريد يوم الأحد المقبل بينما يلعب خيتافي صاحب المركز 15، الذي يبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، خارج أرضه أمام مايوركا.