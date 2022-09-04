الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
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برشلونة يوجّه أنظاره إلى لاعب لوس أنجلوس غالاكسي

منذ 3 دقائق
جماهير برشلونة

جماهير برشلونة

موقع kooora
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يراقب نادي برشلونة لاعبًا بارزًا في صفوف لوس أنجلوس غالاكسي خلال الموسم الحالي.

وكتب “فابريزيو رومانو”، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أراد برشلونة التوقيع مع “جوليان أراوخو” لأنه موهوب وعلى أعلى مستوى ومثير للإعجاب”.

وأضاف: “يرى برشلونة أن جوليان أراوخو سيكون صفقة للمستقبل، لكن لم يصل البارسا إلى اتفاق مع لوس أنجلوس غالاكسي”.

في الإطار نفسه، أشار الى أنّ “برشلونة سيواصل مراقبة أراوخو في الأشهر المقبلة، كما أن اللاعب يحظى باهتمام أندية أوروبية أخرى”.

ويحمل جوليان أراوخو صاحب الـ21 عاما الجنسية المكسيكية، ويلعب في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط الأيمن.

وعمل برشلونة بقوة على تعزيز صفوفه، هذا الصيف، بعد موسم عانى فيه من كبوات متكررة، على الصعيدين المحلي والأوروبي.

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