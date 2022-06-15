برشلونة يُبلغ ألفيس بالقرار النهائي

أبلغ نادي برشلونة، ظهيره البرازيلي داني ألفيس، بالقرار النهائي حول مصيره مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن برشلونة أبلغ ألفيس بالاستغناء عن خدماته، اليوم الأربعاء، خاصة وأن العلاقة التعاقدية بين برشلونة وألفيس تنتهي في 30 يونيو/حزيران، وسيتعين على اللاعب، البحث الآن عن فريق جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن داني ألفيس كان ينتظر عقد اجتماع أخير مع المدرب تشافي هيرنانديز لمناقشة مسألة استمراره.

وأبدى اللاعب المخضرم، استعداده للتفاوض على أي شروط في العقد الجديد مع البارسا، قبل حسم أمر رحيله.

وأوضحت الصحيفة أن ألفيس كان مستعدًا للتجديد لمدة عام، مع وضع بند يمنح برشلونة، حق فسخ التعاقد في يناير/كانون ثان المقبل.

وذكرت أن الإدارة الرياضية في برشلونة، رأت أنه لا توجد أزمة في مركز الظهير الأيمن، خاصة في حالة وصول سيزار أزبيليكويتا من تشيلسي.