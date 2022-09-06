بروسيا دورتموند يتخطى كوبنهاغن بثلاثية نظيفة

فاز بروسيا دورتموند 3-صفر على كوبنهاجن في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 6-9-2022) حيث لعب الفريق الألماني أمام سعة نادرة للاستاد في مباراة أوروبية بلغت 81 ألفا.

وسجل القائد ماركو رويس في الدقيقة 35 قبل أن يضيف رافائيل جيريرو هدفا آخر قبل نهاية الشوط الأول بقليل، بينما جعل جود بيلينجهام النتيجة 3-صفر في الدقيقة 83.

وسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لحضور الجماهير وقوفا في بعض المباريات في أوروبا هذا الموسم، مما عزز الحضور الجماهيري لبعض الفرق.

وفوجئ دورتموند، الذي غاب عنه عدد من اللاعبين بسبب الإصابة ومن بينهم الحارس جريجور كوبيل ومو داوود وجيمي بينوي-جيتنز، بعد 20 ثانية بتسديدة زيكا قائد كوبنهاجن التي ارتطمت بالقائم.

وسيطر الفريق تدريجيا وبات المهاجم أنطوني موديست، الذي أكمل 34 عاما، أكبر لاعب في دورتموند يخوض أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا. وسدد موديست فوق العارضة بعد عمل جيد من جوليان براندت في الدقيقة التاسعة.

وقدم البرتغالي الدولي جيريرو أداء أفضل بعد تبادل للكرة مع جيوفاني رينا قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول ليجعل النتيجة 2-صفر بعد أن سجل ريوس الهدف الأول.

وتصدى ألكسندر ماير حارس دورتموند، الذي شارك بديلا لكوبل ليشارك لأول مرة مع النادي، لمحاولة جيدة من لوكاس ليراجر في بداية الشوط الثاني ليحافظ على تفوق فريقه بهدفين.

وسرعان ما تراجع الفريق الدنمركي مرة أخرى وكان من المفترض أن يسجل دورتموند هدفا رائعا آخر قبل أن يكمل بيلينجهام هجمة سريعة في الدقيقة 83.

ويلعب دورتموند الأسبوع المقبل مع مانشستر سيتي، الذي سيخوض مباراة ستقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء أمام إشبيلية ضمن المجموعة ذاتها.