الأربعاء 16 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برومو مسلسل "الكبير اوي" يثير قلق الجمهور على صحة احمد السقا

منذ 32 دقيقة
احمد السقا

احمد السقا

A A A
طباعة المقال

بعد عرض البرومو التشويقي لمسلسل “الكبير اوي” عبر الجمهور عن قلقهم الكبير وذلك بعد ظهور الفنان احمد السقا في احد المشاهد بوجه شاحب وملامح غريبة نوعاً ما لم يعتد عليها من قبل.

فيما علقت زوجته الإعلامية مها الصغير على الجدل المثار حول مرض السقا.

وقالت إن “أحمد السقا بخير وصحته جيدة، لكن يبدو أنه حينما شارك في برومو الكبير أوي 7 كان مرهقا”، لكنها أكدت أنه لم يعان من أي مرض، وفق ما نقل عنها موقع “القاهرة 24”.

يذكر أن “الكبير أوي 7” يضم العديد من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

    المزيد من منوعات

    طلاق (تعبيرية)
    تسوية طلاق غريبة.. رجل يدفع لزوجته 215 ألف دولار كأجر عن عملها بالبيت
    نيمار
    نيمار سيغيب عن الملاعب لـ"ثلاثة وأربعة أشهر"... والسبب؟
    جثة- تعبيرية
    جريمة بشعة تهز الشارع المصري.. قتل 7 من أفراد أسرته وأصاب الثامن

    الأكثر قراءة

    نادين نجيم وميسي
    بالفيديو والصوَر.. هديّة خاصّة من ميسي لنادين نجيم
    الضاحية الجنوبية
    اشتباك مسلّح وإطلاق قذيفتَيْ "B7".. ماذا حصل في الضاحية؟
    طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
    نوع فاكهة يجبر طائرة تركية على هبوط اضطراري!