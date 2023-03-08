برومو مسلسل "الكبير اوي" يثير قلق الجمهور على صحة احمد السقا

بعد عرض البرومو التشويقي لمسلسل “الكبير اوي” عبر الجمهور عن قلقهم الكبير وذلك بعد ظهور الفنان احمد السقا في احد المشاهد بوجه شاحب وملامح غريبة نوعاً ما لم يعتد عليها من قبل.

فيما علقت زوجته الإعلامية مها الصغير على الجدل المثار حول مرض السقا.

وقالت إن “أحمد السقا بخير وصحته جيدة، لكن يبدو أنه حينما شارك في برومو الكبير أوي 7 كان مرهقا”، لكنها أكدت أنه لم يعان من أي مرض، وفق ما نقل عنها موقع “القاهرة 24”.

يذكر أن “الكبير أوي 7” يضم العديد من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.