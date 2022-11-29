الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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برونو فرنانديز: هدفي الأول في الأرغواي ربما سجله رونالدو

منذ 4 دقائق
برونو فرنانديز ورونالدو

برونو فرنانديز ورونالدو

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قال لاعب وسط البرتغال برونو فرنانديز إن الهدف الذي احتسب له، وهو الأول في ثنائيته خلال الانتصار 2-صفر على أوروغواي ،الاثنين، ربما يكون في الواقع قد سجله كريستيانو رونالدو، لكن ما يهم هو ضمان تأهل البرتغال إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم.

واحتسب هدف البرتغال الأول في الدقيقة الـ 54 لصالح فرنانديز عندما بدا أن تمريرته العرضية تخطت رأس رونالدو واستقرت في الشباك بعدما ارتبك حارس أوروجواي سيرجيو روشيت من قفزة رونالدو.

واحتفل قائد البرتغال بالهدف وكأنه الذي سجله وشوهد بعد ذلك وهو يضحك في سخرية عندما تم إعلان احتسابه لصالح فرنانديز.

وقال فرنانديز للصحفيين: “كان شعوري أن كريستيانو لمس الكرة. كنت أمرر الكرة إليه. ما يهم هو أننا تأهلنا إلى الدور التالي بعد مواجهة خصم صعب للغاية”.

وفازت البرتغال بأول مباراتين لها في نهائيات قطر، إذ تغلبت 3-2 على غانا الأسبوع الماضي قبل فوزها اليوم الاثنين على أوروجواي، وهو الفريق الذي أطاح بها من النسخة الماضية في روسيا عام 2018.

وسجل فرنانديز، الذي كان زميلا لرونالدو في مانشستر يونايتد حتى الأسبوع الماضي عندما أنهى الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات علاقته بالنادي بفظاظة، هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع. ومع استبدال رونالدو بالفعل، تولى فرنانديز مهام تنفيذ ركلات الجزاء وسجل من علامة الجزاء.

وتجاهل فرناندو سانتوس مدرب البرتغال ما رددته وسائل الإعلام بأنه ربما يشرك تشكيلة من الصف الثاني أمام كوريا الجنوبية لإراحة اللاعبين الأساسيين بعد ضمان التأهل للدور الثاني.

وقال سانتوس: “المركز الأول ليس مضمونا. سنلعب على الصدارة، وليس فقط بسبب البرازيل”.

ومن المرجح أن تتصدر البرازيل المجموعة السابعة مما يعني أنها ستلعب بعد ذلك مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي تتصدرها البرتغال حاليا.

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