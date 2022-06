بريتنى فى تعليقها على صور زفافها: "كان اليوم الأكثر إثارة"

يوم الخميس الماضى، كان اليوم الأكثر سعادة فى حياة نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز منذ فترة طويلة، حيث كانت تحلم بالزواج إلا أن الوصاية وقفت عائقاً بينها وبين حبيبها سام أصغرى، إلى أن تزوجت بريتنى، أول أمس، فى حفل جمع أصدقائها المقربين، وأرادت بريتنى التعبير عن مشاعرها تجاه اليوم حيث نشرت صور من حفل الزفاف عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، وعلقت عليها “رائع.. لقد فعلناها لقد تزوجنا”.

وأضافت بريتنى فى تعليقها على الصور بشكل يعكس مدى فرحتها الغامرة، “كان اليوم الأكثر إثارة.. كنت متوترة للغاية طوال الصباح، ولكن بعد ذلك في الساعة 2 ظهراً أصابني الخبر اليقين.. لقد تزوجنا لقد أصبت بنوبة هلع ثم زال كل التوتر.. الفريق الذى حول منزلنا إلى قلعة الأحلام حرفياً كانوا رائعين.. كان الحفل حلما وكان الأفضل”.

وأضافت “لقد حضر الكثير من الأشخاص الرائعين حفل زفافنا ومازلت فى حالة صدمة.. درو باريمور، وسيلينا جوميز، التى بالمناسبة هي أجمل حالاً.. كنت عاجزة عن الكلام.. قبلت مادونا مرة أخرى ورقصنا في الليل مع باريس هيلتون.. شكرًا لك دوناتيلا فيرساتشي على تصميم ثوبي الذى جعلني جميلة.. شكرًا لك أيضًا ستيفاني جوتليب وشارلوت تيلبورى وصوفيا تيلبورى، على مجوهراتي ومكياجى.. أعتقد أننا سقطنا جميعًا على حلبة الرقص مرتين على الأقل.. كنا جميعًا نشعر بالذهول.. سام أحبك”.

Wow !!! Holy holy crap !!! WE DID IT !!! WE GOT MARRIED 👰🏼‍♀️ !!! Gggggeeeeezzzzz !!! It was the most spectacular day !!! I was so nervous all morning but then at 2:00 pm it really hit me … WE’RE GETTING MARRIED 💍 !!! I had a panic attack and then got it together 🙄🙄 🙄 pic.twitter.com/8seTzexgFx

