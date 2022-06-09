بريتني سبيرز تتزوج من صديقها سام أصغري

قال مصدر مقرب من مغنية البوب بريتني سبيرز وصديقها سام أصغري إنهما سيتزوجان يوم الخميس بعد علاقة مستمرة منذ ما يقرب من ست سنوات.

كان الزوجان قد أعلنا عن خطبتهما عبر تطبيق إنستجرام في سبتمبر أيلول 2021، لكنهما لم يفصحا عن موعد الزفاف.

وبعد ذلك بشهرين، تخلصت المغنية من الوصاية القانونية التي سيطرت على حياتها الشخصية وأمورها المالية لمدة 13 عاما. وقالت، أثناء إجراءات المحكمة، إنها تتوق للزواج وتكوين أسرة جديدة دون أي قيود.

وأعلنت سبيرز في أبريل نيسان أنها هي وأصغري ينتظران مولودا. لكن بعد شهر، قالت المغنية إنها تعرضت للإجهاض.

وأصغري (28 عاما) إيراني المولد، وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل (بلاك مانداي) أو “الاثنين الأسود”.

وتزوجت سبيرز (40 عاما) مرتين من قبل. كان زوجها الأول صديق طفولتها جيسون ألين ألكسندر، وتزوجته في لاس فيجاس عام 2004، لكن تم إبطال هذا الزواج بعد أيام قليلة.

وفي العام نفسه، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين. وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007.