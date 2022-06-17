بريتني سبيرز تتعاقد مع فريق أمني لحمايتها من زوجها السابق

تعاقدت النجمة العالمية بريتني سبيرز، مع فريق أمني ​​بعد أن حاول زوجها السابق جيسون ألكساندر، تحطيم حفل زفافها مع زوجها سام أصغري، ووفقا لموقع TMZ ، استأجرت شركة Toxic hit-maker فريقاً جديداً بعد فشل الفريق السابق فى منع ألكساندر من دخول منزلها في يوم الزفاف، وحسب التقرير الإعلامية، فإن المغنية البالغة من العمر 40 عاماً، متوترة للغاية منذ اقتحام منزلها ليلة الزفاف.

وجاء قرار بريتنى سبيرز، بالاعتماد على شركة أمن جديدة بعدما تفاجئ أفراد الأمن الموكل إليهم تنظيم الحفل بمحاولة دخول زوجها السابق الحفل رغماً عن الجميع، ونجاحه فى ذلك بنهاية الأمر، وفقاً لما نشره تقرير موقع tmz.

وأضاف التقرير المرفق بالصور، أن الجميع تفاجئ بمحاولات من قبل جيسون ألكساندر دخول حفل الزفاف بأى طريقة، ما اضطر أفراد الأمن للتعامل معه على الفور حتى وصل الأمر للاصطدام به وإيقاعه على الأرض.

من ناحية أخرى، حرص عدد من المشاهير على التواجد برفقة بريتنى سبيرز في حفل زفافها، والتوافد على مكان إقامة الحفل، مثلما كشفت العديد من المواقع الأجنبية، التى نشرت صوراً لهؤلاء المشاهير، ممن حرصت بريتنى على دعوتهم للتواجد بجانبها في هذا اليوم، ومن أوائل الحضور باريس هيلتون، بالإضافة إلى المغنية مادونا حيث تعتبر الأخيرة من أقرب أصدقائها ممن كانوا دائمين على الحرص على مساندتها في أزماتها الأخيرة.

وتزوجت Britney Spears من حبيبها الممثل سام أصغري، في حفل مصغّر بحضور قائمة ضيوف قصيرة، وفي غياب والدتها ووالدها وشقيقتها، حيث كشف مصدر مقرب من المغنية لموقع TMZ، أنها منعت عائلتها من حضور الحفل، باستثناء شقيقها برايان الذي تلقى دعوة الحضور.

وكانت قد قالت Britney Spears فى وقت سابق إنها دعيت إلى Met Gala لكنها لم تذهب واختارت بدلاً من ذلك البقاء فى المنزل، وأوضحت فى تعليق حسب ما نقتله صحيفة “ديلى ميل” البريطانية: “كنت سأذهب إلى Met Gala، لكن بدلاً من ذلك بقيت مع كلبى، وارتديت البيجاما”، وأضافت أنها أيضاً تكره الطيران.