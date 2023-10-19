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بريتني سبيرز تكشف تفاصيل خيانتها لجاستن تيمبرليك

منذ 13 دقيقة
سام أصغري وبريتني سبيرز

سام أصغري وبريتني سبيرز

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مفاجأة جديد تكشفها النجمة الأميركية بريتني سبيرز في مذكراتها الجديدة The Woman In Me، حيث أكدت شائعات خيانتها لجاستين تيمبرليك، التي طاردتها لعدة سنوات.

وذكرت سبيرز في مذاكراتها، أنها بالفعل قامت بخيانة حبيبها السابق جاستين تيمبرليك، مع الراقص الاحتياطي ويد روبسون، حيث كتبت أنهما خرجا في إحدى المرات، وذهبا إلى حانة إسبانية، ورقصا طوال الليل، وتبادلا القبلات، مؤكدة على أنها تلك هي المرة الوحيدة التي خانت فيها جاستين تيمبرليك، كما كشفت أيضًا في مذاكراتها أن الأخير خانها أيضًا.

وكشفت خيانة المغني الشهير لها، أثناء علاقتهما العاطفية، مع نجمة أخرى مشهورة، رفضت ذكر اسمها، حفاظا على حياتها العائلية، لأنها في الوقت الحالي متزوجة ولديها أبناء.

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