السبت 25 صفر 1443 ﻫ - 2 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريتني سبيرز عارية بعد تعليق المحكمة وصاية والدها عليها

منذ 15 ساعة
بريتني سبيرز

بريتني سبيرز

A A A
طباعة المقال

نشرت بريتني سبيرز صورا جريئة لها على حسابها الشخصي في “إنستغرام” بعد تعليق المحكمة وصاية والدها عليها.

وتظهر المغني الأمريكية في بعض الصور عارية تماما داخل الحمام، وفي صور أخرى نصف عارية على الشاطئ، معلقة: “اللعب في المحيط الهادي لن يؤذي أحدا”.

كما علقت على منحنيات الحمام في الصور، وأوضحت نجمة البوب ​​بسخرية: “الصور لم يتم تحريرها. حوض الاستحمام له شكل منحن”.

وفي جلسة المحكمة التي عقدت في لوس أنجلوس، أنهت رسميا القاضية، بريندا بيني، إجراءات الوصاية التي أقرتها المحكمة لوالد النجمة عليها منذ عام 2008.

وتركت مكانها وصاية منفصلة للمحاسب، جون زابل، الذي اختاره الفريق القانوني للمغنية.

وقال محامي المغنية، ماثيو روزينغارت، إنه “يأمل ويتوقع” أن يتم إنهاء الوصاية بالكامل في جلسة استماع في 12 نوفمبر.

جدير بالذكر أن الوصاية القضائية هي نوع من الوصاية التي تفرضها المحكمة، وتشمل الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على اتخاذ قرارات بأنفسهم، وعادة ما يكونون من كبار السن والعجزة، لكن النقاد جادلوا بأن العملية يمكن استغلالها وأشاروا إلى حالة سبيرز مثالا على ذلك.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

بالفيديو: “فتاة غارقة” في نهر بلباو تثير رعب المواطنين.. والحقيقة صادمة
برغي- تعبيرية
مفاجأة “غير متوقعة” في بطن مريض
بالصور: الحسناء الإيطالية مونيكا بيلوتشي.. لماذا لقبت بأجمل نساء الأرض؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
“جهنّم” لبنان اليوم يشعل دولار السوق السوداء مجدداً
للحصول على معدة مسطحة خلال فترة قصيرة.. تعرفوا إلى تمرين المنشفة اليابانية
نجوى كرم
نجوى كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لن أغادر لبنان وزمن الألبومات انتهى