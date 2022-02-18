“بريجيت ماكرون” تلجأ الى القضاء بعد تداول أنباء انها وُلدت ذكرا!

إدّعت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على امرأتين نشرتا شائعات كاذبة على الإنترنت تقول انها متحولة جنسيا.

وفي هذا الاطار، افاد موقع “لو فغارو” الفرنسي، بأنه ستُعقد الجلسة الأولى في هذه الدعوى المدنية في 15 حزيران. وتستند الدعوى المدنية التي رفعتها بريجيت إلى أحكام في القانون المدني تتعامل مع الخصوصية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا على نطاق واسع معلومات تفيد بأن وزجة الرئيس الفرنسي بريجيت ولدت “ذكرا”.

الى ذلك اشارت تقارير إخبارية الى انن صحفية فرنسية كشفت، بعد 3 سنوات من التقصي والبحث، أن سيدة فرنسا الأولى ذكر متحول واسمه الحقيقي “جان ميشيل ترونيو”.

وبحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، فإن “هذه الأنباء تم نقلها على نطاق واسع من قبل اليمين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه زوجة الرئيس الفرنسي للتنمر واتهامات نالت منها، إذ أعربت عن استيائها من العداء، الذي واجهته لكونها أكبر من زوجها بنحو 24 عاما، وقالت إنها لطالما أدركت أن زواجها “غير تقليدي”، لكنها عجزت عن استيعاب مستوى “العدوانية” المتولّد حيالها بسببه.