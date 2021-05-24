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بريطانيا.. جونسون يدخل قفص الزوجية الصيف المقبل

24 - مايو - 2021
جونسون وخطيبته كارى سيموندز
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رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتزوج خطيبته كاري سيموندز الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن جونسون ( 56 عاما) وخطيبته (33 عاما) أرسلا بطاقات لأسرهم وأصدقائهم لإبلاغهم أن حفل زفافهما سيقام يوم السبت 30 تموز/يوليو 2022.

وكان الإثنان قد أعلنا خطوبتهما في أواخر 2019، ولكن مثل الآلاف في بريطانيا، اضطرا لإرجاء خططهما للزواج بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

ولم يعرف بعد تفاصيل مكان إقامة حفل الزفاف.

ومن المتوقع أن يعلن جونسون الشهر المقبل عن إلغاء الحد المفروض لحضور حفلات الزفاف وهو 30 شخصا .

ويذكر أن كاري أنجبت طفلهما الأول في 29 نيسان/أبريل 2020.

وأصبح جونسون وسيموندز أوّل شخصين في علاقة لكن غير متزوّجين يسكنان في داونينغ ستريت، حيث مقرّ رئيس وزراء بريطانيا، حين انتقلا إلى هناك العام الماضي.

كما تعتبر سيموندز أصغر شريكة لرئيس وزراء منذ 174 عاما.

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