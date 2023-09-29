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بريطانيا.. غضب كبير بسبب قطع شجرة "روبن هود" الشهيرة

منذ 11 ثانية
شجرة الجميز في بريطانيا يزيد عمرها عن 200 عام

General view of the Sycamore Gap tree that was felled, in Northumberland, Britain, September 28, 2023. REUTERS/Lee Smith

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اعتقلت الشرطة البريطانية فتى عمره 16 عاما، قطع عمدا شجرة عمرها نحو 200 عام، كانت تقف بجانب سور هادريان الروماني الشهير.

وقالت الشرطة إنها “ألقت القبض على المراهق بعد أن قطع شجرة الجميز الشهيرة في بريطانيا”، ووصفت الحادثة بأنها “عمل تخريبي متعمد”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأصبحت شجرة الجميز، التي تقع في حديقة نورثمبرلاند الوطنية في شمال إنكلترا، مشهورة لدى الملايين حول العالم، عندما ظهرت في فيلم “روبن هود: أمير اللصوص” عام 1991.

وتقع شجرة الجميز الشهيرة في منطقة خالية من الأشجار، بجانب جدار هادريان التاريخي المدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو، والذي تم بناؤه منذ حوالي 1900 عام لحماية أقصى الحدود الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية.

وقال كيفن وارنغ من شرطة نورثمبريا: “هذا معلم مشهور عالميا، وتسببت أحداث اليوم في صدمة وحزن وغضب كبيرين محليا وخارجيا”.

وقالت مؤسسة الصندوق الوطني، التي تعتني بالموقع، إنها “شعرت بالصدمة والحزن الشديد”، بينما قال النائب المحلي، غاي أوبرمان، إن “هذا العمل إجرامي وهجوم على إحدى أشهر الأشجار في البلاد”.

وأظهرت الصور الشجرة، التي اختيرت كـ “الشجرة العام الإنكليزية” في 2016، ملقاة على الأرض بجوار جذع مقطوع حديثا.

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