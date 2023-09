بريطانيا.. غضب كبير بسبب قطع شجرة "روبن هود" الشهيرة

اعتقلت الشرطة البريطانية فتى عمره 16 عاما، قطع عمدا شجرة عمرها نحو 200 عام، كانت تقف بجانب سور هادريان الروماني الشهير.

وقالت الشرطة إنها “ألقت القبض على المراهق بعد أن قطع شجرة الجميز الشهيرة في بريطانيا”، ووصفت الحادثة بأنها “عمل تخريبي متعمد”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأصبحت شجرة الجميز، التي تقع في حديقة نورثمبرلاند الوطنية في شمال إنكلترا، مشهورة لدى الملايين حول العالم، عندما ظهرت في فيلم “روبن هود: أمير اللصوص” عام 1991.

Today @MayorJD visited Sycamore Gap at Hadrian's Wall Northumberland, where sadly one of the North's most famous trees has been felled in a suspected deliberate act of vandalism. #SycamoreGap pic.twitter.com/CPDB9pB5NU

— North of Tyne Combined Authority (@NorthTyneCA) September 28, 2023