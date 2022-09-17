بريطانيا تخرج من منافسات كأس ديفيز للتنس

ودعت بريطانيا منافسات كأس ديفيز للتنس بعد أن خسر آندي موراي وشريكه جو سالسيبري مباراة الزوجي الفاصلة أمام الزوجي الهولندي المؤلف من ويسلي كولوف وماتوي ميدلكوب في جلاسجو يوم الجمعة 16-9-2022.

ومثلما حدث أمام الولايات المتحدة في المباراة الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي، خاض سالسيبري المصنف الأول عالميا في الزوجي وموراي المباراة والتعادل هو سيد الموقف بنتيجة 1-1.

واستطاع الثنائي انقاذ نقطة حسم المباراة في المجموعة الثانية المثيرة للأعصاب لكنهما استسلما في النهاية ليخسرا 7-6 و6-7 و6-3.

وبينما احتفل الهولنديون بشدة بحصولهم على مكان في دور الثمانية المقرر اقامته في ملقة الشهر المقبل، ستغادر بريطانيا وهي في حالة يرثى لها.

وكسر الزوجي الهولندي إرسال بريطانيا ليتقدم 5-3 في المجموعة الفاصلة قبل أن يحسمها بطريقة متوترة على إرسال كولوف.

وفي وقت سابق، أعطى دان إيفانز التقدم لبريطانيا بفوز مريح على تالون جريكسبور لكن كاميرون نوري خسر أمام بوتيك فان دي زاندشولب.

وفشل موراي وسالسيبري مرة أخرى، كما حدث يوم الأربعاء الماضي عندما خسرا في مباراة من ثلاث مجموعات أمام جاك سوك وراجيف رام.

وستلعب هولندا مع الولايات المتحدة غدا السبت لتحديد من سيفوز بصدارة المجموعة بينما ستكون مباراة بريطانيا أمام قازاخستان هي مجرد محاولة لإنقاذ كبرياء الفريق البريطاني.