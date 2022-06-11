بريطاني عاد من الموت بعد توقف قلبه لـ 18 دقيقة

في موقف غريب يستعجب له العقل عند سماعه، فمن العجيب أن نسمع عن رجل يتوقف قلبه لفترة زمنية معينة ثم يعود للحياة مرة أخرى.

فبحسب ما قال رجل بريطاني يدعي ستيوارت ووترز، توفي 18 دقيقة، بعد توقف قلبه إنه مدين بحياته لطفليه الصغيرين، بحسب “ذا صن” البريطانية، وذلك بعدما أصيب بسكتة قلبية بينما كان خلف عجلة القيادة، عندما كان عائداً بطفليه سادي 10 أعوام وجود 7 أعوام، من تمرين كرة القدم.

وقال ستيوارت: “قال ضابط الشرطة هناك في ذلك الوقت، في هذه الحالة، كان احتمال النجاة واحداً من بين كل عشر حالات، لكن لحسن الحظ كنت من الناجين، وإنه ليس شيئاً تريد أن يراه أطفالك أبداً، لكنها لحظة فخر، وأنا فخور بهما جداً ولا يمكنني طلب أطفال أفضل”.

كما قالت سادي: “قبل ذلك، قال أبي أوه لا، لقد حدث ذلك مرة أخرى ولم نكن نعرف ما يعنيه، لذا بقي جود في السيارة.

وأصبت بالدهشة وكنت في حيرة وخائفة أيضاً، لأني لم أعرف ما كان يحدث أو ما أفعل، فركضت إلى المنزل وبدأت أطرق الباب”.

وليس هذا فحسب حيث تابع جود قائلًا “ركضت سادي لطلب المساعدة من أمي التي كانت في الحمام وبقيت في السيارة لأرى إذا كان أبي بخير، لكنه لم يرد”.

بإلاضافة أنه أثناء وجوده في السيارة، أخذ جود زمام المبادرة لفك حزام أمان والده، وسارعت الزوجة ليان لطلب المساعدة من الجيران.

وبعدها قاموا وأخرجوا ستيوارت من السيارة، لمحاولة الإنعاش القلبي الرئوي قبل وصول المسعفين، وظل ستيوارت في المستشفى 8 أسابيع ووضع جهاز صغير لتنظيم ضربات القلب في صدره لتفادي سكتة قلبية أخرى.