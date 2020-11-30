استمع لاذاعتنا

بريطاني يرمي سيارته الفارهة في النهر..ما القصة؟

منذ 16 دقيقة
سيارة بي إم دبليو - تعبيرية

سيارة بي إم دبليو - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

رمى “بلوغر” بريطاني شهير على إنستغرام ،يدعى “آر تي” سيارته الفارهة الباهظة الثمن من طراز “بي إم دبليو” في النهر .

وأفادت صحيفة “إل بيريوديكو دي ماربيا” الإسبانية، أن النجم الـذي رمز له بـ”آر تي”، دفع مع آخرين سيارته باهظة الثمن من طراز “بي إم دبليو” في نهر قرب مدينة ماربيلا جنوبي إسبانيا.

ويواجه “آر تي” ، سلسلة اتهامات في إسبانيا، بعدما ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون، وبدا بعضها غريبا للغاية.

وكان هذا البريطاني قد وثق فعلته بمقطع فيديو ونشره على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى التحقق من الأمر.

ويواجه الشاب الذي يبلغ من العمر (27 عاما) اتهامات بتهديد سلامة الطريق، بعدما قاد سيارته بتهور وسار في طريق مخصص للرياضيين، وإتلاف البيئة بعدما ألقى سيارته في نهر غوادايزا، الذي يقع ضمن منطقة تعتبرها السلطات محمية طبيعية.

وتقول السلطات الإسبانية إن رمي السيارة في النهر يشكل خطرا بيئيا كبيرا.

وفوق ذلك كله، يواجه نحم “السوشال ميديا” تهما بالتزوير، إذ عثرت السلطات على سيارتين أخريين من نفس الطراز وتحملان نفس الرقم.

ووقع الحادث في الـ23 من نوفمبر الجاري، وأجبر الناشط على إزالة مقاطع الفيديو من حسابه بموقع “إنستغرام”.

    المزيد من منوعات

    نيزك يضرب الأرض -تعبيرية
    شاهد..نيزك يحوّل الليل إلى نهار في اليابان
    يعتبر مطار دبي من أكثر مطارات أمانا خلال جائحة كورونا في الشرق الاوسط
    هذه أكثر المطارات أمانا في الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا
    مايك تايسون
    تايسون تعاطى عشية النزال … وهذه النتيجة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة
    بالفيديو: بـ”السيف” يضرب وزير الصحة الإجراءات الوقائية… الكيل بمكيالين حتى في مواجهة الفيروس!
    يتحدد الصبر من خلال مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ
    هذا ما يفعله هرمون السيروتونين في الدماغ
    طرقات عدة في لبنان شهدت فياضانات
    بالفيديو والصور – مسلسل لبنان يغرق… جزء 2020