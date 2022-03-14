الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب "أنت لست المديرة" اماراتية تطلب تعويض 150 ألف درهم

14 - مارس - 2022
محكمة العين الابتدائية في الإمارات

محكمة العين الابتدائية في الإمارات

A A A
طباعة المقال

في حادثة مثيرة للاستغراب رفعتها امرأة ضد أخرى، في محكمة العين الابتدائية في الامارات، تطالب فيها بتعويض بقيمة 150 ألف درهم اي “حوالي 40 ألف دولار” وذلك يعود للأضرار المادية والمالية التي لحقت بها بعد أن قالت لها جملة “أنت لست المديرة وأنت ولا شيء” وفق صحيفة البيان الإماراتية.
وكانت المشكو عليها أدينت عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، وتم تغريمها مبلغ ألف درهم عما أسند إليها لكن الشاكية، رفعت دعوى أمام محكمة العين للمطالبة بالحصول على مبلغ 150 ألف درهم، مؤكدة تعرضها لضرر مادي ومعنوي يتمثل في سمعتها في مكان عملها وخروج العملاء من المكان.
في المقابل، قدمت المشكو عليها مذكرة تمسكت فيها بعدم وقوع أي أضرار على الشاكية تستحق التعويض المطالب به.
ومن جهتها، قالت المحكمة في حكمها إن الشاكية لم تقدم ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت بها من جراء خطأ المشكو عليها، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها التعويض عن الأضرار المادية يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، ولم تبين أيضاً مقدار ما فاتها من كسب، وما لحقها من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائما على غير سند.

وبهذا حكمت المحكمة الاماراتية بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم (حوالي 4 آلاف دولار)، مع إلزامها بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

    المزيد من منوعات

    ماكس فرستابن سائق رد بول
    فرستابن يصمد أمام هجوم ساينز ويفوز بسباق جائزة كندا الكبرى
    كيليان مبابي
    مبابي يتهم نويل لو غرايت بتجاهل ما تعرض له من إساءة عنصرية
    بريتني سبيرز
    في شهر العسل.. بريتني سبيرز تواجه دعوى قضائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!