بسبب اتهامات بالرشوة.. الفيفا يوقف الرئيس السابق لاتحاد بيرو مدى الحياة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الثلاثاء أنه أوقف مانويل بورجا سيواني الرئيس السابق لاتحاد بيرو عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم مدى الحياة لمشاركته في عمليات رشوة.

وحُكم على سيواني أيضا بدفع غرامة قدرها مليون فرنك سويسري “1.10 مليون دولار” لخرقه بنودا في مدونة قواعد السلوك والقيم الخاصة بالفيفا تتعلق بتضارب المصالح والرشوة والفساد، وعرض وقبول الهدايا وغيرها من المزايا من بين أمور أخرى.

وقال الفيفا “العقوبة المفروضة على السيد بورجا سيواني تأتي في أعقاب قرار سابق أصدرته الغرفة القضائية في يوليو 2019”.

تم إلغاء هذا القرار من قبل محكمة التحكيم الرياضية في أبريل\نيسان من العام الماضي وأحيلت القضية مرة أخرى إلى غرفة التحقيقات التابعة للجنة القيم المستقلة.

لكن الغرفة القضائية قالت إنها “مرتاحة للغاية” لأن سيواني ، الذي كان عضوا سابقا في اللجنة التنفيذية لاتحاد أمريكا الجنوبية “الكونميبول” ولجنة تطوير بالفيفا، قد انتهك مدونة قواعد السلوك.

وقالت الفيفا أيضا إنها أوقف بيمو ويرجاسوكارتا، رئيس نادي تيرا بيرسيكابو الإندونيسي، لمدة عامين بعد إدانته بارتكاب “أعمال ترهيب وإكراه وتهديد واستغلال تجاه لاعب”.

وتم تعليق عقوبة ويرجاسوكارتا مع ايقاف التنفيذ لثلاث سنوات ويجب عليه أيضا دفع غرامة قدرها 10 الاف فرنك سويسري.