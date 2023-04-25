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بسبب الإصابة.. مدرب تشيلسي يستبعد جيمس وماونت لنهاية الموسم

منذ 6 دقائق
فرانك لامبارد

فرانك لامبارد

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قال فرانك لامبارد المدرب المؤقت لتشيلسي الثلاثاء إن المدافع ريس جيمس ولاعب الوسط ميسون ماونت سيغيبان لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

واستبعد جيمس بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بينما يغيب ماونت بسبب مشكلة في البطن رغم أن لديه فرصة ضعيفة للعودة في المباراة الأخيرة للموسم.

وقال لامبارد للصحفيين قبل مواجهة برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء “جيمس لن يكون متاحا لبقية الموسم. ينطبق نفس الكلام على ماونت الذي قد يلحق بالمباراة الأخيرة لكن الأمر ليس مؤكدا. إنها أنباء محبطة جدا.

“لا يزال كاي (هافرتس) يعاني من مشكلة في ركبته ولكن من المفترض أن يكون متاحا بنهاية الأسبوع”.

ويتطلع تشيلسي، الذي يحتل المركز 11 ويواجه خطر أسوأ إنهاء لموسم في الدوري المحلي منذ حوالي 30 عاما، إلى وضع حد لسلسلة من سبع مباريات دون انتصار في جميع المسابقات أمام برنتفورد.

ويتأخر تشيلسي بخمس نقاط عن منافسه في غرب لندن الذي لعب مباراة أكثر حيث يسعى لامبارد لتحقيق فوزه الأول منذ عودته إلى ستامفورد بريدج بعد رحيل جراهام بوتر.

وقال لامبارد الذي خسر مبارياته الأربع الأولى “كرة القدم لا تعرف التوقعات لكننا جئنا إلى ناد يعاني من صعوبات كبيرة منذ فترة.

“هناك الكثير من العوامل فيما يتعلق بالمباريات الأربع التي خضتها هنا. يعاني الفريق والنادي منذ فترة. نحن هنا للمساعدة. الأمور لن تتغير في وقت قصير”.

ولم يعد أمام تشيلسي أي شيء ينافس عليه حيث يبدو التأهل للعب في أوروبا مهمة بعيدة المنال لكن لامبارد قال إن تحفيز اللاعبين لن يكون مشكلة.

وأضاف “لست من نوعية المدربين الذين يستسلمون لفكرة أنه لم يعد هناك ما ألعب من أجله. كان تشيلسي محظوظا بالمنافسة على كل الجبهات خلال 15 أو 20 عاما الأخيرة لكن بالنسبة لشخص قضى الكثير في الملاعب مثلي لن تتمكن من المنافسة في كل موسم.

“أمامنا الآن سبع مباريات منها ثلاث مواجهات أمام الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى. لذا سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون رد فعل اللاعبين”.

    المصدر :
  • رويترز

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