بسبب الارتفاع "الجنوني" للإيجارات في لندن.. فنان يعيش في صندوق قمامة

اتخذ فنان من صندوق قمامة في لندن منزلا ويعتزم العيش فيه لمدة عام، في محاولة للفت الانتباه إلى الارتفاع “الجنوني” لسعر استئجار غرفة في العاصمة البريطانية في خضم أزمة تكاليف المعيشة.

وانتقل هاريسون مارشال (28 عاما) قبل شهر للعيش في صندوق قائم على رقعة من العشب في بيرموندسي بجنوب لندن وقد أعده خصيصا لهذا الغرض، موضحا أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنه عن طريقها تدبير تكلفة العيش في المنطقة المركزية بالقرب من مكان عمله.

وعقب عودته إلى المدينة بعد قضاء فترة في الخارج، قال إنه واجه صعوبة كبيرة في العثور على مكان يعيش فيه بسبب أزمة السكن.

وذكر مارشال “كما هو الحال بالنسبة لآلاف الأشخاص في المدينة وفي جميع أنحاء البلاد، الأسعار جنونية. ارتفاع الإيجارات جنوني”.

وأضاف “حتى إذا عثرت على مكان في حدود استطاعتي، سيكون هناك 100 شخص آخر أو نحو هذا العدد يبحثون عن تلك الغرفة”.

وارتفع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا 11.1 بالمئة في أكتوبر\تشرين الأول ليسجل أعلى مستوياته في 41 عاما ولا يزال في خانة العشرات مما أدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة إذ أن الأجور لا تواكب فواتير الطعام والمنزل المرتفعة.

ووجد مارشال حلا إبداعيا للمشكلة وهو إنفاق أربعة آلاف جنيه إسترليني (4800 دولار) لبناء سقف من الخشب وتثبيته على الصندوق. وكان لديه في الداخل مساحة لإقامة مطبخ صغير ووضع سرير.

وقال “الصندوق أتاح لي فرصة لبناء منزلي الصغير الخاص بي”.

وأعارته جمعية خيرية في مجال الفن الأرض. ولديه ممر في حديقة يقوده إلى سلم للمدخل ومرحاض متنقل في زاوية الموقع. غير أنه يستحم في العمل، الذي يبعد مسافة عشر دقائق بالدراجة، أو في صالة رياضية ويمكنه الحصول على المياه من خرطوم لدى الجيران.

وقال “كل الجيران مذهلون، في الحقيقة. الجميع داعمون للغاية. لدي جيران يأتون إليّ ويحضرون وجبات منزلية”.