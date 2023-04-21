بسبب الاصابة.. إيلينا ريباكين تنسحب من منافسات فرنسا المفتوحة للتنس

تعرضت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون لضربة قبل منافسات فرنسا المفتوحة للتنس بعد انسحابها من دور 16 ببطولة شتوتجارت المفتوحة بسبب إصابة بالظهر خلال مواجهة بياتريس حداد مايا أمس الخميس.

وقال اتحاد اللاعبات المحترفات إن لاعبة قازاخستان فازت بشوط واحد في المجموعة الأولى وخضعت للعلاج في المجموعة الثانية حين تأخرت 2-1، وتفوقت حداد مايا في شوط آخر قبل انسحاب ريباكينا لتخسر 6-1 و3-1.

وتلتقي اللاعبة البرازيلية مع التونسية أنس جابر في دور الثمانية في وقت لاحق الجمعة 21\4\2023.

وفي الأسبوع الماضي ساعدت ريباكينا قازاخستان في الوصول لنهائيات كأس بيلي جين كينج للمرة الثانية عقب التغلب 3-1 على بولندا في التصفيات.

وتنطلق بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، في 28 مايو آيار وتستمر حتى 11 يونيو\حزيران.

وكانت أفضل نتيجة لريباكينا في البطولة الكبرى المقامة بملاعب رملية حين بلغت دور الثمانية في 2021.