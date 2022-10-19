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بسبب التذاكر.. تأجيل حفل تامر حسني في قطر

منذ 52 دقيقة
تامر حسني

تامر حسني

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أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني في قطر، تأجيلها لموعد آخر.

وكتبت الشركة في بيان لها عبر حسابها على إنستغرام: “تم تأجيل حفل الفنان تامر حسني في مسرح كتارا لموعد آخر، وذلك نظرا لقرصنة الموقع الخاص بالتواصل مع جميع فرق البيع ونظام التذاكر”.

وأضافت الشركة: “وبناءً على ذلك قررت الشركة المنظمة تأجيل الحفل لموعد آخر سوف يتم الإعلان عنه قريبًا، وتدعو شركة THE BRIDGER للحفاظ على مصداقيتها مع السادة حاملي التذاكر، إمكانية الاحتفاظ بالتذاكر، واستخدامها في الموعد الجديد أو استردادها ابتداء من يوم الأحد 23-10-2022”.

بيان الشركة المنظمة للحفل

بيان الشركة المنظمة للحفل

من ناحية أخرى، يجتمع النجم المصري تامر حسني والنجمة إليسا في حفل غنائي ضخم على مسرح كتارا في دولة الكويت، في يوم 24 نوفمبر المقبل، ويشاركها في الحفل النجم المصري، ومن المقرر أن يقدما الثنائي باقة من أشهر وأجمل أغانيهم التي يعشقها الجمهور الكويتي.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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