بسبب "التنمر" على طه حسين ... إيقاف برنامج عن البث

قررت هيئة الاتصال السمعي البصري في تونس اليوم الأربعاء إيقاف البرنامج الإذاعي ”أحلى صباح“ الذي تنمّر فيه الإعلامي أمين قارّة على الأديب المصري الراحل طه حسين.

واعتبرت هيئة الاتصال السمعي البصري (هيئة مستقلة تراقب المضامين الإعلامية)، أنّ الإعلامي في إذاعة ”موزاييك“، أمين قارة، مسّ من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية.

وكان الإعلامي أمين قارة، قد علّق على إهداء إذاعة محلية أغنية الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: إن ”الرئيس لا يفهم تلك الأغاني، وكان من الممكن إهداؤه كتابا لطه حسين، لاسيما والبلاد “تدهدص“ ( أي تتحرك عشوائيا بسبب العتمة).

وأثارت تصريحات الإعلامي التونسي أمين قارة، جدلا واسعا في البلاد، وصفتها العديد من النخب الثقافية بـ ”سقطة إعلامية في غير محلّها“.

وبحسب المادة 30 من المرسوم 116 المنظم للاتصال السمعي البصري، يمكن لهيئة الاتصال السمعي البصري إيقاف البرامج التي تتضمن مخالفات جسيمة.

وبحسب تقارير محلية، فإن تنفيذ قرارات إيقاف البرامج الإذاعية والتلفزيونية في تونس، تواجه إشكاليات بسبب ثغرات قانونية، يستغلها عدد من المؤسسات الإعلامية في تغيير أسماء البرامج المشمولة بقرار الإيقاف، مقابل الإبقاء عليها.