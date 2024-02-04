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بسبب الجفاف.. المغرب يحد من الزراعات المستنزفة للماء

منذ 29 دقيقة
الجفاف في العراق

الجفاف في العراق

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منعت السلطات المغربية مؤخرا، ما تسميه “الزراعات المستنزفة للماء، نتيجة الجفاف الذي أصاب المنطقة.

وتتوالى القرارات الصادرة عن السلطات المغربية بمنع الزراعات المستنزفة للماء في عدد من الأقاليم، في ظل وضع مائي صعب بات يُرخي بظلاله على العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.

وطال المنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في أقاليم زاكورة، والرشيدية، وسيدي قاسم، وتازة، وتنغير وغيرها.

وتستهلك زراعة البطيخ بأنواعه في المغرب، وفق أرقام رسمية، أكثر من 12 مليون متر مكعب من الماء سنويا.

وتشهد هذه الأقاليم وغيرها ضعفا مائيا، بسبب شح الأمطار وتراجعا في نسبة ملء السدود والمياه الجوفية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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