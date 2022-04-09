بسبب السالمونيلا.. 9 دول عربية تسحب شوكولاتة “كيندر” من الأسواق

بعد إقرار شركة “فيريرو” العملاقة أمس الجمعة، بوجود “ثغرات داخلية” داخل منتجها شوكولا “كيندر” الشهيرة، واحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، تحركت 9 دول عربية، على رأسها الإمارات وسلطنة عمان والكويت والأردن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة البيئة بالإمارات في بيان أنها وجهت السلطات المحلية إلى التأكد من خلو الأسواق من هذه الشوكولاته.

وشددت على المستورد بسحبها واستردادها أو إتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها إلى بلد المنشأ.

بدوره، أوضح “مركز سلامة وجودة الغذاء” الرسمي، في سلطنة عمان في بيان الجمعة أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج، داعياً “المستهلكين لتجنبه والتخلص منه والإبلاغ عنه”.

أما في الكويت، فأفادت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في بيان بأن “اللجنة العليا لسلامة الأغذية عقدت الجمعة اجتماعاً طارئاً وأشارت الى أن المنتج محل الإخطار لم يرصد في الدولة”.

وجاء في البيان أن “ما جرى فصحه من منتجات تلك العلامة التجارية المنتجة (للشوكولاتة) تبين خلوها من التلوث”.

كذلك، تجاوبت الأردن مع التحذيرات، اذ قال نزار محمود مهيدات مدير “مؤسسة الغذاء والدواء” (رسمية) في بيان الجمعة إن المؤسسة “تحرت عن المنتج في السوق للتأكد من خلو السوق منه”، مشيرا إلى “سحب عينات من المنتج من منشأ آخر احترازياً وتبين خلوه من السالمونيلا”، وفق ما نقلته صحيفة “الدستور” المحلية.

من جهتها، كشفت وزارة الصحة البحرينية أنها “تأكدت من عدم وجود هذه الشوكولاتة بالأسواق المحلية”، وحذرت نظيرتها القطرية و”مكتب السلامة الصحية للمنتجات” بالمغرب من شرائها أو تناولها بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفق بيانات منفصلة.

أما في مصر، فقال “جهاز حماية المستهلك” الرسمي: “قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من الشوكولاتة المذكورة لفحصها والتأكد من خلوها من السالمونيلا”.

وفي السياق، أعلنت “الهيئة العامة للغذاء والدواء” السعودية في بيان أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج، موصية المستهلكين بتجنب استهلاكه والتخلص مما لديهم منه.

وقال ماتس ليندبلاد، منسق مكافحة العدوى في إدارة الأغذية الوطنية في السويد أنه من غير الممكن حاليًا تقدير عدد المنتجات التي تم بيعها إلى السويد وأنه ليس من المناسب حتى الآن سحب هذا المنتج حالياً.

أكثر من مئة إصابة في أوروبا

وبحسب التقارير ،تم تسجيل أكثر من مئة إضابة في دول أوروبية، من بينها أيرلندا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا.

كما أصيب نحو 63 شخصا في بريطانيا، معظمهم من الأطفال، بالسالمونيلا.

وشملت عمليات السحب منتجات مختلفة من ماركة «كيندر» بينها Kinder Surprise وKinder Schoko-Bons وKinder Mini Eggs وKinder Happy Moments.

عوارض التسمم

وتُترجم حالات التسمم الغذائي جراء بكتيريا السالمونيلا باضطرابات في الجهاز الهضمي مع ارتفاع في حرارة الجسم خلال الساعات الـ48 التي تلي الاستهلاك، إضافة الى الصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.