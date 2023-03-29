بسبب الشعار.. أديداس تعترض على علامة تجارية لحركة بلاك لايفز ماتر

طالبت شركة أديداس، عملاق إنتاج الأحذية الرياضية، مكتب العلامات التجارية الأمريكي برفض طلب للحصول على علامة تجارية لحركة (بلاك لايفز ماتر) “حياة السود مهمة” تضم خطوطا ثلاثة متوازية وتشبه شعار أديداس الشهير قائلة إن ذلك من شأنه تضليل الجمهور.

وأبلغت الشركة المكتب الاثنين بأن تصميم علامة الشرائط الصفراء لمجموعة بلاك لايفز ماتر جلوبال نتوورك فاونديشن قد يحدث التباسا مع علامتها التجارية الشهيرة المكونة من ثلاثة خطوط.

وسعت الشركة الألمانية لإعاقة طلب المجموعة استخدام هذا التصميم على بضائع تبيعها هي أيضا كالقمصان والقبعات والحقائب.

وامتنعت أديداس عن التعليق على المطالبة، ولم يرد ممثلون عن حركة “بلاك لايفز ماتر” على طلب تعليق أمس الثلاثاء 28\3\2023.

وقالت أديداس في المطالبة إنها تستخدم شعارها منذ عام 1952 وإنه اكتسب “شهرة عالمية وتقديرا كبيرا من العامة”.

ومنذ عام 2008، رفعت أديداس أكثر من 90 دعوى قضائية ووقعت أكثر من 200 اتفاق تسوية فيما يتعلق بعلامتها التجارية ذات الشرائط الثلاثة، وذلك طبقا لوثائق محكمة من دعوى قضائية رفعتها الشركة ضد دار أزياء المصمم الأمريكي توم براون، وقضت المحكمة في يناير\كانون الثاني بأن تصميم شعار دار الأزياء لم ينتهك حقوق العلامة التجارية لأديداس.

و”بلاك لايفز ماتر جلوبال نتوورك فاونديشن” هي الكيان الأكثر شهرة في حركة “بلاك لايفز ماتر” التي ظهرت قبل عقد من الزمان للاحتجاج على عنف الشرطة مع السود.

وتقدمت المجموعة بطلب للحصول على علامة تجارية اتحادية في نوفمبر\تشرين الثاني عام 2020 في شكل ثلاثة شرائط صفراء لاستخدامها في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الملابس والمنشورات والحقائب والأساور والأكواب.

وتقول أديداس إن تصميم شعار المجموعة قد يربك المستهلكين ويجعلهم يظنون أن سلع الطرفين مرتبطة ببعضها البعض أو أنها من نفس المصدر.

وأمهل مكتب العلامات التجارية الأمريكي بلاك لايفز ماتر حتى السادس من مايو\أيار للرد على طلبها.