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بسبب الغزو.. تعليق مشاركة الفرق الروسية في الدوري الأوروبي لكرة السلة

منذ 4 دقائق
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أعلن منظمون أنه تم تعليق مشاركة الفرق الروسية في منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة الموسم المقبل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مسؤولو الدوري الأوروبي إن الغزو الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة” أدى إلى مشاكل لوجستية.

في السياق، أشار مجلس إدارة الدوري الأوروبي في بيان الى أنّ “القرار اتخذ بسبب الصعوبات المتزايدة التي تواجه الفرق لخوض مباريات أمام منافسين من روسيا بسبب قيود السفر الجوي ومعوقات إصدار تأشيرات للرياضيين الروس”.

وكان مسؤولو الدوري الأوروبي لكرة السلة جمدوا في آذار الماضي اتفاق رعاية مع بنك (في.تي.بي) الروسي المملوك للدولة لموسم 2021-2022.

    المصدر :
  • رويترز

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