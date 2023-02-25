السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
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بسبب الكلاب.. ليدي غاغا تواجه دعوى قضائية جديدة

منذ دقيقتين
ليدي غاغا

ليدي غاغا

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أقامت المرأة التي أعادت كلاب ليدي غاغا المسروقة، دعوى تقاضي فيها النجمة لعدم دفعها المكافأة الموعودة وذلك وفق ما ذكر موقع BuzzFeed News.

يذكر أنه تم اختطاف اثنين من كلاب ليدي غاغا نهاية فبراير 2021، عندما أطلق مجهولون النار على مساعدة الفنانة التي كانت تتنزه مع الكلبين في لوس أنجلوس، وقاموا باختطاف الكلبين “كوغي وغوستاف”، وهما من فصيل “البولدوغ الفرنسي”.

وبعد ذلك عرضت ليدي غاغا مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها بخير وسلامة كلبيها اللذين تم اختطافهما في هوليوود.

وفعلا قامت سيدة واسمها جينيفر ماكبرايد، بإعادة الكلبين للمغنية، لكن الشرطة اعتقلتها بعد ذلك على خلفية الاختطاف. وحكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة “إخفاء مسروقات”.

وجاء في حثيثيات الدعوى التي قدمتها جينيفر ماكبرايد، ضد ليدي غاغا، أن الفنانة خدعتها ووعدتها بدفع المكافأة دون تنفيذ ذلك لاحقا.

وشددت المدعية على أنها ولهذا السبب، عانت من الآلام والعذاب النفسي.

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