بسبب المثلية.. منع عرضه فيلم Lightyear بعدة دول

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بعد أن انتشرت أخبار عن منع فيلم الأنيميشن «Lightyear»، لاحتوائه على مشاهد مثلية، الأمر الذي قوبل بهجوم حاد بسبب أن الفيلم يعد من جزءاً من أشهر سلسلة أفلام الأنيميشن وهي «TOY STORY»، معتبرين أن موضوع الترويج للمثلية زاد في الفترة الماضية حتى وصل إلى أفلام الأطفال.

وعن حقيقة منع الفيلم من العرض في مصر أكد الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في تصريحات صحفية أن فيلم «Lightyear» لم يتم منعه أو إجازة عرضه في مصر حتى الآن، وأضاف أنه لم يُعرض على الرقابة حتى الآن ولم تتم مشاهدته.

ويعد الفيلم من أهم أفلام الكرتون التي ارتبط بها الجمهور العربي والمصري حيث يعد استكمالاً لسلسلة الرسوم المتحركة «TOY STORY»، إذ يتناول الفيلم قصة حارس الفضاء «باظ يطير»، الذي ظهر في سلسلة أفلام «ديزني» الشهيرة، وبسبب مشاهد لقبلة بين شخصين من مِثليي الجنس ضمن أحداث الفيلم، تم رفض الفيلم في عدة دول رقابيًا، منها الكويت والبحرين والسعودية والإمارات.

وتدور قصة الفيلم حول رائد الفضاء الشاب «Lightyear»، بعد أن تقطعت به السبل على كوكب معادٍ مع قائده وطاقمه، يحاول إيجاد طريق للعودة إلى الوطن عبر المكان والزمان، بينما يواجه أيضًا تهديدًا لسلامة الكون، وشارك في كتابة سيناريو الفيلم وأخرجه أنجوس ماكلين.

وهو من بطولة كريس إيفانز في شخصية «Lightyear» مع كيكي بالمر، بيتر سوهن، جيمس برولين، تايكا وايتيتي.