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بسبب المخدرات.. فريق آستانة يعلن عن توقيف متسابق كولومبي

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 4:37 مساءً
سباق الدراجات

سباق الدراجات

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أعلن فريق آستانة المنافس في سباقات الدراجات الجمعة، أنه أوقف داخليا متسابقه الكولومبي ميجيل أنخيل لوبيز بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن وجود علاقة بينه وبين قضية تهريب مخدرات تحقق فيها السلطات في إسبانيا حاليا.

وقال موقع إسباني إن الشرطة في البلاد تحقق في قضية تهريب مخدرات وغسيل أموال وإن السلطات تشتبه بضلوع أستاذ جامعي في القضية.

وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة أوقفت لوبيز، وهو شاهد في الأساس، في مطار بالعاصمة مدريد بسبب التحقيقات.

وقال الحرس المدني الإسباني لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن السلطات لا تحقق مع لوبيز بل أن الأمر في المطار اقتصر على أمور تتعلق بالحقائب، ولم يرد وكيل أعمال لوبيز على الفور على طلب بالتعليق.

وقال فريق آستانة في بيان “فوجئنا بالأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام مساء أمس وحاليا ليس لدينا أي تفاصيل”.

وأضاف بيان الفريق “وفي هذا الصدد قرر الفريق إيقاف ميجيل أنخيل لوبيز ومنعه من مزاولة أي نشاط يتعلق بالفريق حتى تتضح ظروف وملابسات القضية”.

ولوبيز واحد من أبرز متسابقي فريق آستانة ولم يشارك في أي سباق منذ انسحابه من المرحلة الرابعة في سباق إيطاليا في مايو أيار الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وسبق للوبيز الفوز بمراحل في سباقي فرنسا وإسبانيا وسبق له أيضا الفوز بسباقي سويسرا وقطالونيا.

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