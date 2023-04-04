بسبب المنشطات.. إيقاف الملاكم البريطاني خان لمدة عامين

أعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، الثلاثاء، أن الملاكم البريطاني أمير خان تعرض للإيقاف على مستوى الرياضة لمدة عامين بعدما ظهرت مادة محظورة في عينته عقب نزال ضد كيل بروك في فبراير شباط الماضي.

وأعلن خان (36 عاما) وبطل العالم السابق في وزن خفيف الوسط اعتزاله في مايو أيار الماضي بعد الخسارة أمام مواطنه البريطاني بروك في 19 فبراير شباط.

لكن بعد اكتشاف وجودة مادة أوستارين في عينة خان، لن يكون بوسعه العودة إلى الحلبة حتى أبريل نيسان 2024.

وقالت الوكالة البريطانية بموقعها على الإنترنت إن مادة أوستارين المحظورة لديها تأثير مماثل للتستوستيرون، وهي مادة محظور استخدامها في كل الألعاب طوال الوقت.

وتقبل خان، الذي عبر عن مخاوفه بسبب الافتقار لإجراء اختبارات للكشف عن المنشطات قبل مواجهة بروك، أنه خالف لوائح مكافحة المنشطات، لكنه قال إنه لم يفعل ذلك بشكل متعمد.

وبدأ إيقاف خان في السادس من أبريل نيسان 2022، وسيستمر حتى الخامس من أبريل من العام المقبل.