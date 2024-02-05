بسبب "بدلة الرقص".. رانيا يوسف تتصدر الترند

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، في الساعات الماضية محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعية، وذلك عقب ظهورها ببدلة رقص.

حيث تواصل رانيا يوسف تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل “جريمة منتصف الليل”، الذي يشاركها بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، وميار الغيطي.

وتجسد رانيا في المسلسل شخصية الراقصة “ريري” والدة الطالبة “ميسون” التي تجسدها ميار الغيطي، وترتدي رانيا يوسف خلال الأحداث عدد من بدل الرقص المناسبة للدور الذي تقدمه.

وأكد مخرج العمل عصام شعبان، أن المتبقي فقط 9 أيام تصوير، وبعدها تبدأ عمليات المونتاج والميكساج والألوان، مشيرا أن العمل ملئ بلوكيشانات التصوير الحيه، وهو ما يعطي صورة واقعية للأحداث عند عرضها على الشاشة، خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.