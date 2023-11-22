بسبب "تجويع غزة".. هند صبري تترك منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة

أعلنت الممثلة التونسية هند صبري استقالتها من دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد ما يقارب من 13 عاما من العمل المشترك.

وأكدت صبري في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها منذ بداية الحرب على غزة شعرت مع زملائها في برنامج الأغذية العالمي بالعجز لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه تجاه الأطفال والأمهات والآباء في القطاع، مشيرةً إلى أنهم “لم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت”.

وأضافت الممثلة التونسية أنها حاولت إيصال صوتها والضغط “من أجل وقف إطلاق النار على أهالي غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب”، مشيرة إلى أنها كانت تثق بأن برنامج الأغذية العالمي سيستخدم “صوته بقوة كما يحدث في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة، ومع ذلك تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدار 46 يوما ضد أكثر من مليوني مدني في غزة، وهو السلاح الذي قتل أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة”.

في المقابل، أكدت أنها لن تتخلى عن دورها الإنساني والمجتمعي، لكنها ستقوم به بصيغ أخرى ومختلفة.

بعد 13 عاما من العمل الإنساني عبر العالم.. استقيل من برنامج الغذاء العالمي أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق؛ حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

(البيان كاملا مرفق في الصور)@WFP

with a heavy heart and deep sadness I have… pic.twitter.com/dIki98or7u — Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) November 22, 2023

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشطت صبري في دعم القضية الفلسطينية عبر منشورات على حسابها على انستغرام.

كما دعت متابعيها للتوقيع على عريضة لوقف إطلاق النار على غزة.