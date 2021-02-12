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بسبب حمادة هلال ... فنان يرفض مسلسل لعادل إمام !

12 - فبراير - 2021
عادل إمام

عادل إمام

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كشف الفنان المصري، إدوارد، أمس الخميس، عن رفضه التمثيل أمام الفنان المصري عادل إمام، في أحد الأعمال الفنية.

قال إدوارد خلال استضافته في برنامج “ليلة الخميس”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر” أنه اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” لعادل إمام من إنتاج 2015، وموافقته في المقابل على مشاركة الفنان والمطرب المصري، حمادة هلال، بطولة مسلسله التلفزيوني “ولي العهد”.

وأكد إدوارد أن ما جعله يفضل مشاركة حمادة هلال بطولة مسلسله هو أن الأخير صديق مقرب ويعتز بصداقته.
وتابع أن حمادة هلال يتمتع بالتواضع و”الجدعنة” وطيبة القلب، مشددا على ندرة تلك الصفات في الوسط الفني.

جاء اعتراف إدوارد في حضور حمادة هلال، الذي أشاد في المقابل بصديقه بالبرنامج، وأشار إلى أن إدوارد شخص خدوم لا يتأخر عن خدمة الآخرين.

يشار إلى أن إدوارد سبق له وأن وقف أمام عادل إمام في مسلسل “صاحب السعادة”، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2014، وتشارك في بطولته لبلبة وأمينة خليل، ومن إخراج رامي إمام.

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