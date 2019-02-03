بالصورة: بسبب خطأ مصرفي.. شاب بريطاني يصبح مليونيرا بالصدفة

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تفاجأ مراهق بريطاني بوجود مبلغ 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه البنكي، بسبب خطأ مصرفي من بنك “ناشونال” بمدينة بلفاست، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأصبح داين غليسبا، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، مليونيرًا بين عشية وضحاها، بعد أن حصل على شيك من جدته، وصرف غليسبا الشيك بقيمة 8.900 جنيه إسترليني، ثم أودع المبلغ في حسابه الخاص بمصرفه المحلي في بلفاست يوم الخميس الماضي.

لكن، في صباح اليوم التالي، اكتشف أن رصيده البنكي زاد بشكل مبالغ فيه، ما جعله مليونيراً، وقالت والدته كارولين، “لم نصدق ذلك، ظل ابني مليونيرًا لبضع ساعات، كان هناك 8.9 مليون جنيه إسترليني في حسابه صباح الأربعاء”.

وأضافت أنه بعد اكتشافها المذهل، “قال ابني سأطلب سيارة بورش، لكني قلت له لا تكن مضطربًا، هذه ليست أموالنا”، موضحة أنه “بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 18 عاماً، كان يريد فقط أن يخرج ويقضي يومه”.

ووصفت كيف رد فعل ابنها وقالت: “كان الأمر كذلك لساعات قليلة جيدة. بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 18 عاماً كونه مليونيراً لهذا اليوم ، فهو لا يستطيع تصديق ذلك.

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“كان يعتقد أن كل أعياد ميلاده جاءت مرة واحدة هذا الصباح. هذا جنون “.

بدوره، قال متحدث باسم بنك “ناشونال” لصحيفة “بلفاست لايف”، “قام العميل بدفع الشيك في الفرع، ولسوء الحظ كان المبلغ غير صحيح، ولوحظ الخطأ على الفور وتم تصحيحه في غضون ثوان”، مضيفا أنه “في حين أن المبلغ كان يظهر في رصيد داين غليسبا، لم تكن الأموال أبدًا في حسابه”.

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