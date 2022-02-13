الأثنين 13 رجب 1443 ﻫ - 14 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب دبّ.. قتل أخاه عن طريق الخطأ ثمّ انتحر

منذ 18 ساعة
الدب الأسود

الدب الأسود

A A A
طباعة المقال

شهدت ولاية أوريغون الأميركية فاجعة غير متوقعة، سببها دب أسود، اقتحم منزل رجل وتسبب بواقعة هزت الولاية.

ووفقا لموقع ميترو، القصة بدأت الأسبوع الماضي، عندما اقتحم دب أسود حديقة منزل رجل أميركي، مما تسبب له بالذعر.

وبسبب ارتباكه الشديد، أخرج الرجل مسدسا يحتفظ به، لقتل الدب، ولكنه أطلق النار على شقيقه أرداه قتيلا، أثناء حشو الطلقات.

وعلى إثر الصدمة، اتصل الرجل بالسلطات في مدينة صني فالي في أوريغون، قبل أن يقدم على الانتحار بنفس المسدس.

ووفقا للمحقق المسؤول على القضية: “بناء على التحقيق، يُعتقد أن المتصل انتحر بعد الاتصال برقم 911 للإبلاغ عن حادث إطلاق نار عرضي”.

ولا يُعرف ما إذا كان الدب تصرف بشكل عدواني تجاه الإخوة، أو عما حدث له بعد وصول السلطات إلى مكان الحادث.

ويعيش حوالي 25 ألف إلى 30 ألف دب أسود في ولاية أوريغون، وفقا لإدارة حدائق مقاطعة جوزفين، التي تشير إلى الولاية باسم “بلاد الدب الأسود”.

وتنصح السلطات في الولاية “البقاء هادئا” في حال مصادفة دب، مضيفة: “لا تركض أو تقوم بأي حركات مفاجئة. ابتعد ببطء ولا تنظر مباشرة لعيني الدب”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من منوعات

كارلوس غصن
كارلوس غصن يكشف سبب اختياره الهروب في «صندوق» رغم وجود خيار ثانٍ
فريق لوس أنجلوس رامز
بالملايين.. لن تصدق كم بلغت تكلفة دقيقة الإعلان في نهائي بطولة “سوبر بول” الأمريكية!!
أولمبياد بكين
روسيا تحصد ميدالية فضية في مسابقة الرقص على الجليد في أولمبياد بكين

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بهاء الحريري
بهاء الحريري يعلّق على «صرخة أبو سليم»: سنعمل لاستعادة لبنان
جوزيف أبو فاضل
جوزيف أبو فاضل يكشف عما يمكن للرئيس عون أن يفعله بعد 31 أكتوبر المقبل!!
نفوق جماعي للطيور
مشهد محيّر.. نفوق مئات الطيور خلال تحليقها بلحظة واحدة (فيديو)