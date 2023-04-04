بسبب دفعه للحكم.. ايقاف مهاجم فولهام لـ 8 مباريات

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء إنه قرر إيقاف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام لثماني مباريات وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني (94 ألف دولار) بسبب دفعه للحكم أثناء خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وطُرد الصربي ميتروفيتش بعدما واجه الحكم كريس كافانا ودفعه بكتفه.

وقالت لجنة المسابقات المستقلة التابعة للاتحاد الإنجليزي في بيان “نعتقد أن العقوبة المعتادة التي كانت ستطبق على ألكسندر ميتروفيتش لطرده بسبب سلوك عنيف تجاه الحكم في الدقيقة 72 لم تكن كافية.

“اعترف المهاجم بشكل منفصل بأن سلوكه ولغته عقب الطرد كانت غير لائقة ومسيئة ومهينة وتحمل تهديدا”.

ولن يتمكن ميتروفيتش من اللعب مع فولهام مجددا حتى مايو\أيار المقبل.

واندلعت مواجهة خلال الشوط الثاني، في الخسارة 3-1 أمام يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بعد طرد ويليان لاعب فولهام بقرار من حكم الفيديو المساعد الذي أوضح لمسه للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وتلقى ماركو سيلفا مدرب فولهام عقوبة الإيقاف لمباراتين مع تغريمه 20 ألف جنيه إسترليني.

وتحدث سيلفا مع الحكم الرابع بغضب قبل أن يُطرد.

وتم تغريم النادي اللندني 40 ألف جنيه إسترليني بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه.