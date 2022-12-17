السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب سائق مخمور.. انتهاء رحلة مرعبة لقطار في المانيا

منذ 9 دقائق
قطار- تعبيرية

قطار- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

انتهت رحلة فوضوية لقطار عبر مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا، بتوقيف السائق.

وفي تفاصيل القصة أن الرجل البالغ من العمر 43 عاما كان مخمورا خلال عمله وفوّت عددا من المحطات، التي كان من المفترض أن يتوقف فيها قطار الضواحي.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، فإن السائق لم يقم بفتح الأبواب في حالات أخرى، أو أنه قام بفتحها، لكن بعدما تجاوز الوقت المحدد.

كذلك، أصدر السائق عدة بيانات عبر مكبرات الصوت تحدث فيها عن وظيفته وعن صاحب العمل.

وكانت امرأة تنتظر ابنتها التي كانت على متن القطار، أبلغت الشرطة عندما انطلق القطار متجاوزا محطة روتسهايم.

وتمكن السائق من المضي في رحلة أخرى غير مجدولة قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه.

وأظهر فحص السائق أن مستوى الكحول في دمه يعادل حوالي 0،28%.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يجري التحقيق مع الرجل للاشتباه في تسببه بمخاطر كبيرة في حركة السكك الحديدية.

    المزيد من منوعات

    ايتن عامر واكرم حسني
    صورة.. ايتن عامر توجه رسالة شكر لـ أكرم حسني
    انجلينا جولي
    رسمياً انجلينا جولي تتخلى عن دورها في دعم اللاجئين
    مصطفى قمر
    مصطفى قمر: حميد الشاعري له الفضل الاول في شهرتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالأسماء والصور.. يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله!
    لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم
    كأس العالم قطر ٢٢
    قبل أيام من حلم كأس العالم.. نكسة صحية للاعبي المنتخب الفرنسي!
    مدون الطعام الصيني (غان)
    فيديو مروع.. مقتل أحد مشاهير السوشيال ميديا خلال بث مباشر!