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بسبب صفعة شريهان.. سيد صادق يصاب بأزمة العصب السابع

منذ 28 دقيقة
الفنان المصري سيد صادق

الفنان المصري سيد صادق

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سيد صادق من مواليد 18 يونيو عام 1945، ولمع بأدوار الشر الثانوية، وكان أبرز من قدم شخصية الخارج عن القانون في الأعمال الفنية.

وفي العام الماضي، قال الفنان سيد صادق: “إن عدم ظهوري في الأعمال الفنية يرجع إلى توالي الأجيال”، مؤكدا أن الأجيال القديمة في الفن يجب أن تستريح.

وأضاف سيد صادق، أنه عمل في المجال الفني لمدة 50 سنة، لافتا إلى أن عمله في الفن لم يكن من أجل الحصول على الأموال، وكشف عن حزنه بسبب استبعاده عن الساحة الفنية لفترة طويلة .

وقال سيد صادق: “المشكلة الشغل بيكبرك في المقام والقيمة والعمل نفسه، ولكن مفيش شغل، إيه الأسباب؟”.

وأشار سيد صادق، إلى أن صفعة شريهان له في فيلم “خلى بالك من عقلك” من أصعب المشاهد السينمائية التي جسدها هي السبب في إصابته بالعصب السابع.

مضيفا: “أخدت قلم أثناء المشهد وتم إعادته 3 مرات، وكان قلم جامد جدا وشريهان كانت في منتهى الحدية نتيجة الشخصية، وأخذت القلم بجد وجالي بعدها العصب السابع وما زلت أعاني منه”.

وأضاف: “أنا كان عندي العصب السابع والناس كلها عارفة، وأنا مش زعلان، لأن وأنا بعمل التجربة الدنماركية أستاذ عادل إمام قال لي يا سيد إوعى تكون فاكر لما جالك العصب السابع تزعل ومش هتشتغل، إنت بدأت تشتغل بعد ما جالك العصب السابع، بقيت كاركتر جميل”.

من ناحية أخرى، كان الفنان سيد صادق رد على ما يتم تداوله بشأن مرضه وشدة احتياجه وتعرضه للفقر، قائلا: “عايش مبسوط، ومستور ولم أشتكِ لأحد”.

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