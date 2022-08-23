الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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بسبب طفرة جينية غريبة.. ولادة قطة برأسين في اميركا

منذ 28 دقيقة
قطة- تعبيرية

قطة- تعبيرية

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شهدت ولاية أركنساس بالولايات المتحدة، ولادة قطة سليمة صحياً ولكن برأسين بسبب طفرة جينية غريبة، نتيجة زيادة البروتين في رحم أمها.

قطة برأسين

قطة برأسين

وقالت مالكة القطة، “أرييل كونتريراس”، إنها لاحظت رأسًا إضافيًا بينما كانت قطتها تلد القطة هارفي، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتم تسمية القطط باسم هارفي، على اسم شخصية باتمان هارفي دنت الذي أصبح العقل المدبر الإجرامي ذو الوجهين.

وأضافت:” ذهبت لغسل الملابس وحينها رأيت قطتي وكأنها تموء، ثم بدأت في ولادة القطط، وقتها هميت في الصراخ من أجل أن يأتي زوجي ويساعدني في توليد القطة”.

وأكملت:” فوجئنا أن قطة من القطط شكلها غريب نوعًا ما وبفحصها أنا وزوجي وجدنا إنها بـ رأسين، لم نصدق هذا الأمر وصرخ زوجي بأن هذا مستحيل”.

وقال الدكتور تيم أديس، الطبيب البيطري في Alley Cat Animal Rescue، لـ KYTV : “إنه يحتوي على واحد من كل شيء باستثناء الجمجمة الإضافية.

وتابع قائلاً: “يبدو أنها تعمل معًا، يمكنك إطعام أي من الفم، وتتطلب التغذية من خلال أي من الفم.. الأمر مختلف حقًا، واحتمالات صنعها جيدة مثل إخوتها إذا كنت تطعمها بزجاجة.”

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