بسبب عدم كفاية الكحول… عريس هندي ضحية جريمة مروّعة!

جريمة مروعة اتخذت منإحدى القرى الهندية مسرحاً لها، حيث طعن عريس حتى الموت من قبل بعض أصدقائه لأنه رفض تقديم المزيد من المشروبات الكحولية لهم.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع ليلة الاثنين في قرية باليموكيم بور، عندما ذهب العريس الذي يدعى بابلو البالغ من العمر 28 عاما للقاء أصدقائه بعد فترة وجيزة من زواجه.

وذكرت الشرطة أن أصدقائه الذين كانوا في حالة سكر، طلبوا منه المزيد من المشروبات الكحولية، لكنه أعرب عن عدم قدرته على القيام بذلك، قائلا إن لديهم بالفعل ما يكفي، مما أثار جدلا أدى إلى قيام أحد أصدقائه بطعنه.

وقالت إنه تم نقل الضحية إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه. كما تم اعتقال المتهم الرئيسي، ولا يزال هناك 5 متهمين متوارين عن الأنظار.