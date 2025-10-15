بسبب عيد ميلاده.. فينيسيوس يواجه عقوبة السجن في البرازيل

كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، يواجه عقوبة السجن تصل إلى 3 أشهر بتهمة إزعاج الجيران خلال احتفاله بيوم ميلاده الخامس والعشرين في ريو دي جانيرو.

وبحسب “أو غلوبو” البرازيلية، فإن فينيسيوس كان قد نظم حفلا ضخما في ريو دي جانيرو للاحتفال بيوم ميلاده، وقام أحد جيران المكان الذي احتفل فيه الجناح البرازيلي برفع دعوى قضائية ضده.

وأقيم الحفل في عقار فاخر مخصص لتنظيم الاحتفالات الكبيرة، مثل حفلات الزفاف أو مناسبات الشركات، وذلك بين 19 يوليو حتى صباح 21 من ذات الشهر، وتسببت الحفلة في الكثير من الضوضاء.

وذكر صاحب الشكوى أنه اتصل بالشرطة التي لاحظت الموسيقى الصاخبة والصراخ، وطلبت من الحاضرين خفض مستوى الصوت، وامتثل فينيسيوس وضيوفه لأوامر الضباط، ولكن عندما غادرت الشرطة وصل الصوت إلى مستوى عال مرة أخرى.

وأشارت “أو غلوبو” إلى أن القضية رفعت إلى المحكمة في ريو دي جانيرو، وستعقد جلسة الاستماع الأولية في 6 نوفمبر المقبل.

وبموجب القانون البرازيلي، يعاقب الشخص الذي يتسبب في إزعاج الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر، أو بدفع غرامة مالية.

وذكرت التقارير البرازيلية أن الحفل الذي نظمه فينيسيوس للاحتفال بيوم ميلاده الخامس والعشرين تضمن حفلات موسيقية، بما في ذلك حفلة لمغني الراب ترافيس سكوت، وفقرات للألعاب النارية، وجمع الحدث حوالي 500 ضيف، بما في ذلك زميله الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط ريال مدريد، والعديد من المشاهير.