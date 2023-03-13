بعد السجود.. زوجة حسن شاكوش ترد على الانتقادات

اثارت زوجة حسن شاكوش لهجوم حاد وانتقادات كثيرة بعد قيامها بالسجود خلال حفل الزفاف، وكان الشارع المصري قد اعترض على هذه الحركة، لتخرج العروس عن صمتها لتوضح السبب.

فقد علَّقت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لأول مرة على الجدل الذي تسببت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سجودها بفستانها الأبيض في حفل زفافهما.

وأكدت زوجة حسن شاكوش أن سجودها في الفرح لم يكن تصرفا وليد اللحظة، رافضة اتهامها بالبحث عن “تريند”، وقالت في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، “دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا، ومفيش حد يقدر يضحك على ربنا”.

كما أضافت “أنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني”.

من جانبه علق حسن شاكوش: “مش بتسيب فرض من الصلاة”.

كذلك، كشفت ريم طارق تفاصيل ارتباطها بحسن شاكوش، موضحة: “إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة ومن 10 سنين ماشوفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني”.

وتدخَّل في الحوار العريس قائلا: “أنا طلبت إيدها من 3 سنين لكن كانت مخطوبة، وربنا كرمني وكانت من نصيبي”.

وأثارت صور زوجة المطرب الشعبي ضجة في الشارع المصري، وهي ساجدة على الأرض بفستان الزفاف الأبيض، أثناء التقاط الصور الخاصة بالعرس وذلك فرحا بارتباطها على صاحب أغنية “بنت الجيران”.

واعتبر مغردون أن سجودها، وهي ترتدي فستانا مكشوفا من ناحية الكتفين والصدر أمر غير لائق.

فيما تدخلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني على الخط، ووصفت الحركة بأنها مبالغ بها، وقالت “كنا بنشوف إن لاعيبة الكورة يسجدوا لما يجيبوا جول، لكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، مشوفناهاش الكلام ده قبل كده”.

وتابعت “كل واحد حر يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه دي مش مشكلتنا، لكن مشكلتنا في المنظر اللي شايفينه ومش عايزة اللي حصل ده يبقى تريند والعرايس يوم فرحهم يسجدوا قدام الناس كده، لأ لأ إنتي تسجدي لربنا على جوزك في غرفتك”.