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بسبب كوابيس راودتهم.. أعادوا ما سرقوه من تماثيل إلى المعبد

18 - مايو - 2022
معبد بوذا

معبد بوذا

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هناك بعض القصص الغريبة التي تحصل في بعض الدول تعد بالطريفة والمضحكة، وكان آخرها عصابة قامت بسرقت معبد في الهند من ثم أعادوا جميع المسروقات بسبب الكوابيس التي راودتهم.

هذا وكانت القصة ان عصابة من اللصوص اعادت أكثر من 12 تمثالاً سرقوها من معبد هندوسي قديم في الهند، مشيرين إلى أنهم قرروا القيام بذلك بسبب كوابيس تراودهم منذ أن نفدوا بفعلتهم، على ما أفادت الشرطة.

وقال مفتش الشرطة راجيف سينج، إن المجموعة سرقت الأسبوع الماضي 16 تمثالاً من معبد “لورد بالاجي” “وهو تجسيد للاله الهندوسي فيشنو”، الذي يعود تاريخه إلى 300 عام.

و أحضر السارقون 14 تمثالاً إلى محيط منزل كبير كهنة المعبد في منطقة تشيتراكوت في ولاية أوتار براديش.

وأوضح سينج “أن اللّصوص تركوا رسالة كتبوا فيها أنّهم أعادوا التماثيل بسبب أحلام مخيفة تراودهم”، طالبين المغفرة.

وصنع أحد التماثيل المسروقة من الأشتادهاتو، وهو مزيج من ثمانية معادن يبلغ وزنه نحو خمسة كيلوغرامات، وشملت المسروقات كذلك زخارف فضية تُستخدم في تزيين الآلهة.

وجاء في رسالتهم المكتوبة باللغة الهندية لم نستطع النوم ولا تناول الطعام ولا العيش بسلام سئمنا من الأحلام المخيفة وسنعيد التماثيل الثمينة.

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