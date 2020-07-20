بسبب كورونا..إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام لأول مرة منذ 1956

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كثيرة هي الأمور التي تغيرت منذ تفشي كورونا ، وبخلاف إلغاء بعض المسابقات الرياضية أو تأجيلها ، أطلت مجلة “فرانس فوتبول” لتكشف عن قرار مفاجئ تمثل في إلغاء جائزة الكرة الذهبية لهذا العام .

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة التي تمنح جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” لأفضل لاعبي العالم عن إلغاء جائزتها للعام الحالي 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت فرانس فوتبول عبر موقعها الرسمي، الإثنين، أنه بسبب الظروف الاستثنائية للعام الحالي، فإنه تقرر لأول مرة في التاريخ إلغاء جائزة بالون دور للعام الحالي.

وأرجعت ذلك لما أسمته عدم تكافؤ فرص اللاعبين للمنافسة على الجائزة.

الجائزة انطلقت للمرة الأولى في عام 1956 وفاز بها الإنجليزي ستانلي ماتيوس، ولم تتوقف على مدار أكثر من 60 عاماً.

وتوقفت مسابقات الكرة في العالم منتصف مارس/آذار الماضي مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي الوقت التي عادت بعض الدوريات لاحقا بعد توقف أكثر من 3 شهور، تم إلغاء مسابقات أخرى.

وقص الدوري الألماني شريط عودة المسابقات الأوروبية، ولحقه الإسباني والإنجليزي والإيطالي، فيما أُلغي الموسم في فرنسا.

جائزة بالون دور انضمت إلى جوائز كبرى أخرى تم إلغاؤها في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كورونا، أبرزها جائزة “ذا بيست” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعبي العالم.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” سار في الاتجاه ذاته حين قرر إلغاء جائزة أفضل لاعبي القارة في 2020، لنفس السبب.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ألغى بدوره جوائز الأفضل في عام 2020 والحفل الذي كان يفترض أن يقام في ديسمبر/كانون أول المقبل بسبب عدم ملائمة إقامة الحفل في ظل الأعداد المرتفعة للوفيات بسبب فيروس كورونا في القارة الآسيوية.