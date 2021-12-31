بسبب كورونا.. تأجيل مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون في "البريميرليغ"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة أنها قررت تأجيل مباراة الأحد المقبل بين ساوثهامبتون وضيفه نيوكاسل يونايتد بسبب تفشي كورونا في صفوف الأخير.

وأضاف بيان الرابطة: “وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل لأن نادي نيوكاسل لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة (وهو 13 لاعبا إلى جانب حارس مرمى واحد)”.

وتأجلت مؤخرا الكثير من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من الأندية.

Following a request from Newcastle, the Premier League Board has regrettably agreed to postpone the club's away fixture against Southampton, due to be played at 2pm on Sunday 2 January Full statement: https://t.co/Vn3i1npqym#SOUNEW pic.twitter.com/Zj4M0UxQZd — Premier League (@premierleague) December 31, 2021

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 قبل الأخير على جدول الترتيب برصيد 11 نقاط بعد مضي 20 جولة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.