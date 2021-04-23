بسبب كورونا... حفل توزيع جوائز أوسكار 2021 في محطة للقطارات!

أعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار السينمائية للعام الحالي، والمقام يوم الأحد 25 نيسان الجاري، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلاً شيد على طراز آرت ديكو.

لكن لم يكشف المنظمون بوضوح عن تفاصيل الحفل الذي ستكون نسبة الحضور فيه محدودة وستعرضه شبكة “إيه بي سي” في بث مباشر، بحسب صحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية.

وأشاروا إلى أنه “سينطوي على نبرة تفاؤل، ويوجه رسالة حب لصناعة السينما التي تواجه صعوبات بعد عام أُغلقت فيه دور العرض وتعطل فيه عرض عشرات الأفلام المهمة”.

وقالت ستيسي شير، وهي واحدة من 3 منظمين لحفل الأوسكار: “نحن هنا لدعم قضية أهمية السينما”.

وسيختار 9 آلاف عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية الفائزين بالجوائز.

وفيما يلي قائمة بأبرز الترشيحات في الفئات الرئيسية:

أفضل فيلم

– “أرض الرُحل” (نومادلاند)

– (ذا ترايل أوف ذا شيكاجو 7)

– (مانك)

– “شابة واعدة” (برومسينغ يانغ وومن)

– (ميناري)

– “الأب” (ذا فاذر)

– “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

أفضل ممثل

– تشادويك بوزمان – (ما رينيز بلاك بوتوم)

– أنتوني هوبكينز – “الأب” (ذا فاذر)

– ريز أحمد – “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– جاري أولدمان – (مانك)

– ستيفن يون – (ميناري)

أفضل ممثلة

– كاري موليغان – “شابة واعدة” (بروميسنغ يانغ وومن)

– فرانسيس مكدورماند – “أرض الرُحل” (نومادلاند)

– فانيسا كيربي – “بقايا امرأة” (بيسز أوف إيه وومن)

– فيولا ديفيس – (ما رينيز بلاك بوتوم)

– آندرا داي – “الولايات المتحدة في مواجهة بيلي هوليداي” (ذا يونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي)

أفضل مخرج

– كلوي تشاو – “أرض الرُحل” (نومادلاند)

– ديفيد فينشر – (مانك)

– إميرالد فينل – “شابة واعدة” (بروميسينج يانج وومن)

– لي أيزاك تشونغ – (ميناري)

– توماس فينتربرغ – “جولة أخرى” (آناذر راوند)، وذلك بحسب “سبوتنيك”.