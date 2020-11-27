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بسبب كورونا… مئات الفنادق معروضة للبيع في اسبانيا

منذ 46 دقيقة
اسبانيا

اسبانيا

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بسبب كساد قطاع السياحة الناتج عن تفشي وباء كورونا في اسبانيا وعزوف الناس عن السفر، فضلا عن القيود الصحية الوقائية التي أقرتها الحكومات، تُعرض مئات الفنادق للبيع في هذا البلد.

وبلغ عدد هذه الفنادق السياحية المعروضة للبيع، وأحيانا بتخفيضات لصعوبة إيجاد من يقتنيها، 550 فندقا، حسب الصحيفة الإسبانية “Granada Hoy”.

كما أكدت هذه الأخيرة أن حصة مقاطعة غرناطة لوحدها بلغت 32 فندقا، وهي تلي في الترتيب كلا من جزر الباليار بـ 59 فندقا للبيع، وبرشلونة بـ 49، ومالقة بـ 39، بالإضافة إلى خيرونة بـ 36 من هذه البنى السياحية المتأثرة بشكل خاص بالموجة الثانية لوباء كورونا إلى حد “الاحتضار”، على حد وصف الصحيفة.

في مقاطعة غرناطة، تم عرض فندق “La Tartana” بمنطقة المنكَّب (Almuñécar) للبيع بسعر 750 ألف يورو، غير أن السعر الأولي سرعان ما ترك مكانه لسعر جديد مخفض بنسبة 20 بالمائة ليصبح 600 ألف يورو. ويريد مالكو فندق فخم بمدينة لانخارونة (Lanjarón) في منطقة البُشارات (l’Alpujarra) السياحية، بمقاطعة غرناطة ذاتها، التخلي عن عقارهم بـ 2 مليون يورو.

من جهتها، ذكرت الصحيفة “”إنفوبي” قبل نحو أسبوع أن فندق شيراتون في قرطبة يقترب من إغلاق أبوابه والتخلي عن عماله الـ 140 بعد “8 أشهر دون نشاط”.

وقالت صحيفة “بيزنس إنسايدر” الإسبانية إن 3 من بين 4 فنادق، مغلقة الأبواب حاليا منذ آذار الماضي، وأن حجم الخسائر في قطاع السياحية يقدر بـ 106000 مليون يورو، مؤكدة تراجع النشاط السياحي بنسبة 80 بالمائة.

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