بسبب مأساة غزة.. شباب أردنيون يلغون زفافهم أو يكتفون بالإشهار

للأسبوع الثالث على التوالي يستمر القصف على قطاع غزة دون توقف، فيما تجاوزت حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل الخمسة آلاف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، وفق وزارة الصحة في غزة.

وعلى وقع الصراع تحاول الشعوب العربية التعبير في رسالة تضامن تحمل دلالات إنسانية كبيرة، بحيث أقدم عدة شبان أردنيين على إلغاء أو تأجيل حجوزات زفافهم، بعد أن كانوا حددوا موعدها مسبقاً، أما السبب فمأساة غزة.

فقد كشف أحد الشبان ويدعى طارق اللفتاوي، أنه ألغى كل مظاهر الفرح والحفلات واكتفى بإشهار زفافه بشكل ضيق، يقتصر على الأسرة، تضامناً مع أهالي غزة.

واعتبر أن مصاب سكان غزة هو مصاب جميع الأردنيين، مشيراً إلى أنه “من المعيب الفرح والمجاهرة فيه وآلاف الضحايا الأبرياء يسقطون يومياً ولمدة أكثر من أسبوعين”.

كما قرر الشاب محمد حجي، من سكان محافظة الزرقاء، إلغاء سهرة الشباب الخاصة بإشهار زفافه والاكتفاء بحفل إشهار صغير للعائلة.

ورأت عائلته أن أبسط ما يمكن تقديمه لقطاع غزة هو الشعور معهم في هذه الأوقات الصعبة، والدعاء لهم وتقديم الدعم المادي والتبرع بالدم لهم.

كذلك أعلن كل من حارس نادي الوحدات عبدالله الفاخوري تأجيل حفل زفافه، كما ألغى نجم المنتخب الوطني الأردني محمد أبو زريق حفل زفافه تضامناً مع أهل غزة.

على صعيد متصل، انطلق اليوم البث الموحد للإذاعات المحلية الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية في الأردن، لجمع التبرعات في الأردن لصالح الأهالي في قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وبلغ مجموع التبرعات عبر تيليثون (اليوم الخيري) الذي نظمه التلفزيون الأردني أكثر من 11.2 مليون دينار أردني.

وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أعلنت عن تيليثون لجمع التبرعات العينية والنقدية من الشركات والمؤسسات والهيئات والأفراد دعما ومساندة للأهل في قطاع غزة، حيث بدأ جمع التبرعات من الساعة العاشرة صباحا واستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

كذلك بلغ عدد وحدات الدم المتبرع بها في ختام حملة لدعم غزة 900 وحدة، بحسب مديرة بنك دم إقليم الشمال الدكتورة دعاء الطاهات. وقالت الطاهات إن الحملة شهدت حماسا وتجاوبا من المجتمع المحلي للمساهمة في عملية التبرع، مشيرة إلى أن وحدة الدم الواحدة تستطيع إنقاذ ثلاثة أشخاص من المحتاجين للدم.